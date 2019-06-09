اليوم.. البابا يتمم رسامة 5 أساقفة جدد وانطلاق اجتماعات المجمع المقدس

كتب: مصطفى رحومة

يتمم البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، صباح اليوم، بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، طقس رسامة 5 أساقفة جدد للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، خلال القداس الإلهي، الذي يقام بحضور عدد كبير من أعضاء المجمع المقدس.

وترأس البابا مساء أمس، صلوات عشية رسامة: "الأنبا أنطونيوس مرقس أسقفا لإيبارشية جنوب إفريقيا، والأب بولس البراموسى أسقفا لإيبارشية شرق كندا، والأب إيلاريون البراموسي أسقفا لايبارشية البحر الأحمر، والأب ميخائيل المحرقي أسقفا لإيبارشية منفلوط، والأب...