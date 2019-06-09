أكّد النائب ​هادي أبو الحسن​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، أنه "كم كانت صرخة وزير الشؤون الإجتماعية ​ريشار قيومجيان ​مدوّية، وعلى المعنيين إيلاء أقصى درجات الإهتمام لمؤسسات الرعاية الإجتماعية بدل التلهي بتحصيل مكتسبات ذاتية والقيام بممارسات كيدية، فليتخذ القرار بصرف المستحقات، وكل من يتقاعس عن إعانة معوّق أو إغاثة معوز هو فاقد للحس الإنساني، والله عيب".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أبو الحسن: من يتقاعس عن إعانة معوّق أو معوز هو فاقد للحس الإنساني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.