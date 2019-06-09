الدفاع المدني: سبعة جرحى اثر حادث سير عند تقاطع الجديدة- المتن

ذكرت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني أنّ "عناصر من الدفاع المدني نقلوا جريحًا إلى "مستشفى مار يوسف" في الدورة، أُصيب جرّاء تعرّضه لحادث سير وقع عند تقاطع الجديدة - المتن".
وأوضحت أنّ "تنفيذ المهمّة استدعى استعمال معدّات الإنقاذ الهيدروليكية للتمكّن من سحب المصابين جراء قوّة الحادث"، مبيّنةً أنّ "الحادث عينه أدّى إلى سقوط ستة جرحى آخرين تمّ نقلهم جميعًا بواسطة جهات أُخرى إلى المستشفيات لتلقّي العلاج اللازم".
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