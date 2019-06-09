فؤاد مخزومي: لقضاء مستقل يحفظ الحق والعدل للناس

لفت رئيس حزب "​الحوار الوطني​" النائب ​فؤاد مخزومي​ في تصريح له عبر مواعق التواصل الاجتماعي إلى أنه "في يوم شهداء ​القضاء​ الذين سقطوا لتبقى العدالة، لا بد لنا أن نبقى على عهدنا بأن يكون لنا قضاء مستقل عن السلطة السياسية يحفظ الحق و​العدل​ للناس، كل الناس، وأن يبقى القضاء حارس دولة القانون وحامي الحريات، ألف تحية لأرواح الشهداء".

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