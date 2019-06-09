النائبان جعجع واسحق يطالبان بالتعويض على المزارعين بقضاء بشري

أسف نائبا قضاء بشري ستريدا جعجع وجوزيف إسحق في بيان مشترك عن لما تعرض له مزارعو القضاء نتيجة تساقط حبات البرد التي قضت على ما تبقى عندهم من امال عقدوها على موسم كان واعداً بعد كساد موسمهم السنة الماضية.
وناشدا رئيس الحكومة سعد الحريري والحكومة مجتمعة كما أمين عام الهيئة العليا للإغاثة اللواء الركن محمد خير إجراء اللازم والكشف على الأضرار الفادحة التي أصابت الأشجار المثمرة والمزروعات كافة والتعويض على المزارعين في أسرع وقت.
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