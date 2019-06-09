النائبان جعجع واسحق يطالبان بالتعويض على المزارعين بقضاء بشري

أسف نائبا قضاء بشري ​ستريدا جعجع​ و​جوزيف إسحق​ في بيان مشترك عن لما تعرض له مزارعو ​القضاء​ نتيجة تساقط حبات البرد التي قضت على ما تبقى عندهم من امال عقدوها على موسم كان واعداً بعد كساد موسمهم ​السنة​ الماضية.

وناشدا رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ والحكومة مجتمعة كما أمين عام ​الهيئة العليا للإغاثة​ ​اللواء​ الركن ​محمد خير​ إجراء اللازم والكشف على الأضرار الفادحة التي أصابت الأشجار المثمرة والمزروعات كافة والتعويض على المزارعين في أسرع وقت.