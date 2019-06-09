عبدالله: توافقنا مع جريصاتي على أن لا مطامر ولا محارق في الشوف

لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب ​بلال عبدالله​ إلى "أنّنا قد توافقنا في آخر لقاء تشاوري لبلديات ​الشوف​ مع وزير البيئة الصديق ​فادي جريصاتي​، أنّ لا مطامر ولا محارق في الشوف، لا في ​الناعمة​ ولا في ​الجية​".

وتمنّى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "يكون هذا الموقف الّذي يجمع عليه كلّ أهل الشوف، بكلّ قواه الحيّة، كافيًا لكي لا يتهوّر أحد باقتراحات أُخرى".