لفت عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله إلى "أنّنا قد توافقنا في آخر لقاء تشاوري لبلديات الشوف مع وزير البيئة الصديق فادي جريصاتي، أنّ لا مطامر ولا محارق في الشوف، لا في الناعمة ولا في الجية".
وتمنّى في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، أن "يكون هذا الموقف الّذي يجمع عليه كلّ أهل الشوف، بكلّ قواه الحيّة، كافيًا لكي لا يتهوّر أحد باقتراحات أُخرى".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: توافقنا مع جريصاتي على أن لا مطامر ولا محارق في الشوف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.