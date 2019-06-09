قوى الأمن: توقيف 103 مطلوبين بجرائم مختلفة وضبط 1030 مخالفة سرعة زائدة أمس

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي​ "توقيف 103 مطلوبين بتاريخ يوم أمس 8 حزيران 2019، بجرائم مختلفة هي: ​محاولة قتل​، ​مخدرات​، سرقة، نشل، ​إطلاق نار​ وتهريب أجانب".

وأفادت بـ"ضبط 1030 مخالفة ​سرعة زائدة​ بتاريخ يوم أمس أيضًا".