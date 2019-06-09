قيومجيان ردا على ترزيان: أتمنى عليك تقديم إخبار للقضاء وابلاغ الداخلية عن الجمعيات الوهمية

ردّ وزير الشؤون الاجتماعية ​ريشار قيومجيان​ على النائب ​هاغوب ترزيان​، في تعليق على مواقع التواصل الاجتمتاعي، قائلًا: "صديقي هاغوب ترزيان، حرصًا على مصداقيتك ومعرفتك، إن ​وزارة الشؤون الاجتماعية​ ليست مسؤولة الا عن عقودها المبرمة مع مؤسسات الرعاية والجمعيات غير الوهمية، واوقفنا العمل مع ٢٠ جمعية لم تلتزم العقد. اما الجمعيات الوهمية، فأتمنى عليك تقديم إخبار للقضاء وابلاغ الداخلية عنها".

وكان النائب ترزيان قد توجّه إلى الوزير قيومجيان، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: "نطالب وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بفتح تحقيق بملف الجمعيات الوهمية، التي تتلقى مساعدات مالية من البلديات والدولة، وتصرفها في غير موقعها".