ردّ وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على النائب هاغوب ترزيان، في تعليق على مواقع التواصل الاجتمتاعي، قائلًا: "صديقي هاغوب ترزيان، حرصًا على مصداقيتك ومعرفتك، إن وزارة الشؤون الاجتماعية ليست مسؤولة الا عن عقودها المبرمة مع مؤسسات الرعاية والجمعيات غير الوهمية، واوقفنا العمل مع ٢٠ جمعية لم تلتزم العقد. اما الجمعيات الوهمية، فأتمنى عليك تقديم إخبار للقضاء وابلاغ الداخلية عنها".
وكان النائب ترزيان قد توجّه إلى الوزير قيومجيان، في تعليق على مواقع التواصل الاجتماعي، بالقول: "نطالب وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان بفتح تحقيق بملف الجمعيات الوهمية، التي تتلقى مساعدات مالية من البلديات والدولة، وتصرفها في غير موقعها".
كانت هذه تفاصيل خبر قيومجيان ردا على ترزيان: أتمنى عليك تقديم إخبار للقضاء وابلاغ الداخلية عن الجمعيات الوهمية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.