مفوضية حقوق الإنسان في السودان شكلت لجنة لتقصي الحقائق في فض الإعتصام

أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في ​السودان​، "تشكيل لجنة عليا ل​تقصي الحقائق​ في أحداث فضّ اعتصام المحتجّين أمام مقرّ قيادة الجيش في ​الخرطوم​ يوم الاثنين الماضي".

واأعربت في بيان، عن استنكارها "الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات" الّتي نتجت عن فضّ الإعتصام، مشدّدةً على "ضرورة الإسراع في الإجراءات ليتسنّى إنهاء التحقيقات حول مجمل هذه الأحداث". وناشدت المواطنين "التبليغ الفوري عن أيّ حالات انتهاك لحقوق الإنسان أو أي حالات اختفاء حدثت أثناء أو قبل أو بعد فضّ الإعتصام".

وكانت قد بدأت لجنة تحقيق شكلّها النائب العام السوداني، الوليد محمد، استجواب شهود في فضّ قوات الأمن الاعتصام الّذي خلّف 113 قتيلًا بحسب بيانات "​قوى إعلان الحرية والتغيير​" المعارضة، بينما قدّرت السلطات عدد الضحايا بـ61 قتيلًا.