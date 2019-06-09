أعلنت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان، "تشكيل لجنة عليا لتقصي الحقائق في أحداث فضّ اعتصام المحتجّين أمام مقرّ قيادة الجيش في الخرطوم يوم الاثنين الماضي".
واأعربت في بيان، عن استنكارها "الانتهاكات والخسائر في الأرواح والممتلكات" الّتي نتجت عن فضّ الإعتصام، مشدّدةً على "ضرورة الإسراع في الإجراءات ليتسنّى إنهاء التحقيقات حول مجمل هذه الأحداث". وناشدت المواطنين "التبليغ الفوري عن أيّ حالات انتهاك لحقوق الإنسان أو أي حالات اختفاء حدثت أثناء أو قبل أو بعد فضّ الإعتصام".
وكانت قد بدأت لجنة تحقيق شكلّها النائب العام السوداني، الوليد محمد، استجواب شهود في فضّ قوات الأمن الاعتصام الّذي خلّف 113 قتيلًا بحسب بيانات "قوى إعلان الحرية والتغيير" المعارضة، بينما قدّرت السلطات عدد الضحايا بـ61 قتيلًا.
كانت هذه تفاصيل خبر مفوضية حقوق الإنسان في السودان شكلت لجنة لتقصي الحقائق في فض الإعتصام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.