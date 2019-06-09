السيسي التقى أفورقي وأكد الحرص على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون بشتى المجالات

أكّد الرئيس المصري ​عبد الفتاح السيسي​، خلال لقائه في ​القاهرة​ نظيره رئيس إريتريا أسياس أفورقي، الّذي وصل مصر في زيارة رسميّة، "حرص بلاده على استمرار العلاقات بين الدولتين بالتميّز والقوة نفسيهما، وكذلك ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتّى المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث في ما يخصّ قضايا المنطقة والقارة الإفريقية بشكلٍ عام".

وركّز على "أهميّة مواصلة تطوير مشاريع التعاون الثنائي بين الجانبين، في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات البنية التحتية و​الكهرباء​ والصحة والتجارة والاستثمار و​الزراعة​ والثروة الحيوانيّة والسمكيّة، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدَّمة إلى إريتريا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية".

من جانبه، شدّد أفورقي على "أهميّة دور مصر في مجال دفع التنمية وصون السلام والأمن في القارة الإفريقية"، مؤكّدًا "عمق العلاقات التاريخيّة الوثيقة اّلتي تجمع بين البلدين، وتطلّع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات".