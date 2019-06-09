أكّد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، خلال لقائه في القاهرة نظيره رئيس إريتريا أسياس أفورقي، الّذي وصل مصر في زيارة رسميّة، "حرص بلاده على استمرار العلاقات بين الدولتين بالتميّز والقوة نفسيهما، وكذلك ترسيخ التعاون الاستراتيجي مع إريتريا في شتّى المجالات وإرساء شراكة مستدامة بين البلدين على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى التنسيق الحثيث في ما يخصّ قضايا المنطقة والقارة الإفريقية بشكلٍ عام".
وركّز على "أهميّة مواصلة تطوير مشاريع التعاون الثنائي بين الجانبين، في مختلف القطاعات، لا سيما في قطاعات البنية التحتية والكهرباء والصحة والتجارة والاستثمار والزراعة والثروة الحيوانيّة والسمكيّة، إلى جانب تكثيف برامج الدعم الفني المقدَّمة إلى إريتريا من خلال الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية".
من جانبه، شدّد أفورقي على "أهميّة دور مصر في مجال دفع التنمية وصون السلام والأمن في القارة الإفريقية"، مؤكّدًا "عمق العلاقات التاريخيّة الوثيقة اّلتي تجمع بين البلدين، وتطلّع إريتريا لتكثيف التعاون الثنائي مع مصر في مختلف المجالات".
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي التقى أفورقي وأكد الحرص على تعزيز العلاقات وترسيخ التعاون بشتى المجالات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.