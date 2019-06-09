"مشروعات البرلمان" تناقش إتفاقية بقرض ميسر لدعم القطاع الخاص فى مصر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، اجتماع لها اليوم برئاسة النائب محمد كمال مرعى، لاستكمال مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 75 لسنة 2019 بشأن الموافقة على اتفاقية بين حكومتى جمهورية مصر العربية وجمهورية إيطاليا لإتاحة قرض ميسر.
ويستهدف القرض الميسر لمشروع دعم وتطوير القطاع الخاص فى مصر والموقع فى شرم الشيخ بتاريخ 8/12/2018، وهو الأمر الذى ناقشته اللجنة فى عدد من الاجتماعات السابقة لها، وأعدت توصيات بشأنه.
ومن المقرر أن تحضر نيفين جامع الرئيس التنفيذى لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المختصين إلى جانب أعضاء اللجنة، فى اجتماع اليوم.
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