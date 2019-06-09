اقتحامات واعتقالات والاحتلال يصادر 6 مركبات بالضفة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - شن جيش الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأحد، حملة دهم وتفتيش بالضفة الغربية المحتلة، تخللها اعتقال عددا من الشبان، فيما تم مصادرة 6 مركبات في الوقت الذي اندلعت مواجهات في منطقة شيوخ العروب قضاء الخليل.

وأصيب في ساعات الليل المتأخرة، شاب بجروح متوسطة بعد إصابته بعيار ناري بالظهر خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال في منطقة شيوخ العروب شمال مدينة الخليل، حيث جرى نقله لأحد المستشفيات القريبة.

وفي قضاء بيت لحم، اقتحمت قوات الاحتلال بساعات الليل قرية حوسان وأقامت حواجز عسكرية في شوارعها، وشرعت بإيقاف المركبات، إخضاع المواطنين إلى تفتيش جسدي والتدقيق ببطاقاتهم. وصادر جنود الاحتلال ست مركبات بدعوى أنها غير قانونية.

وعلى حاجز قلنديا، اعتقلت قوات الاحتلال، أمس السبت، فتاة فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، وحيازتها سكينا.

وفي القدس، اعتقلت قوات شرطة الاحتلال خمسة مواطنين بينهم فتاة من منازلهم بحي جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

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وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، بأن قوات الاحتلال اقتحمت شارع المدارس في جبل المكبر، وأطلقت الرصاص المعدني المغلف بالمطاط المطاط والقنابل الصوتية، ما أدى إلى حدوث مواجهات مع المواطنين، وتم اعتقال فتاة وأربعة شبان هم: أسيل عويسات، وكرم عبدو، ومحمد عطا عويسات، وعطا عويسات، وموسى عبدو.

إلى ذلك، واصلت قوات الاحتلال، التضييق على المزارعين في سبسطية شمال نابلس من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة "شافي شمرون".

وذكر رئيس بلدية سبسطية محمد عازم، أن قوات الاحتلال منعت المزارعين من فلاحة أراضيهم المحاذية لمستوطنة "شافي شمرون"، وهددت بمصادرة المعدات في حال وجودهم في المنطقة.