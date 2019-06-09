شكرا لقرائتكم خبر عن نظام الحمدين حاول تصفية هشام عشماوي لتجنب الفضيحة القطرية والان مع التفاصيل

يمثل الإرهابى هشام عشماوى كنزا استراتيجيا من المعلومات، فالرجل الذى عمل لسنوات طويلة مع تنظيم الحمدين وتركيا من أجل استهداف الدول العربية وتخريب الأوطان، وصل مؤخرا إلى مصر فى طائرة حربية نقلته من ليبيا إلى القاهرة.

ووفق تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أنه فى ظل المعلومات التى يحملها عشماوى فى جعبته، حاول تنظيم الحمدين مرارا وتكرارا منذ إلقاء قوات الجيش الليبى القبض عليه فى أكتوبر الماضى تصفيته، حتى لا يفضح جرائم الحمدين.

وأكد تقرير قناة المعارضة القطرية، أن أمنية تنظيم الحمدين بتصفية "عشماوى"، لم تتحقق، وظل فى سجون ليبيا تحت حراسة مشددة، حتى تم نقله إلى القاهرة، من أجل محاكمته على الجرائم التى ارتكبها ضد القوات الأمنية المصرية.

ولفت التقرير أن النظام القطرى حاول تصفية "عشماوى"، حتى لا تنكشف المزيد من تورط الدوحة فى العمليات الإجرامية التى تمت فى حق الأبرياء.