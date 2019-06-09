شكرا لقرائتكم خبر عن إيران تبيع النفط بالسوق السوداء والان مع التفاصيل

اعترف وزير النفط الإيراني بيجان نمدار زنقنة أن طهران تستخدم طرقا "غير تقليدية" للالتفاف على العقوبات الأمريكية ومواصلة بيع نفطها في السوق السوداء، في مقابلة نشرت السبت.

وقال الوزير لوكالة "شانا" الإخبارية الإيرانية "لدينا مبيعات غير رسمية أو غير تقليدية، جميعها سرية، لأن الولايات المتحدة ستوقفها إن علمت بها".

وامتنع زنقنة عن إعطاء مزيد من التفاصيل بشأن الصادرات النفطية الإيرانية، مؤكدا أنه لن يكشف أي أرقام إلى أن تُرفع العقوبات.

وكانت الولايات المتحدة انسحبت في مايو/أيار 2018 من الاتفاق النووي المبرم بين الدول الكبرى وإيران في عام 2015، والذي رفع العقوبات عن الجمهورية الإسلامية مقابل الحد من برنامجها النووي.

وأعادت الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني فرض عقوبات نفطية على إيران، لكنها أعفت منها بادئ الأمر لمدة 6 أشهر 8 دول بينها الصين.

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إيران في الإعلام.. الصادرات النفطية تصل لأدنى مستوى والاقتصاد يترنح

وتراجعت الصادرات النفطية الإيرانية من 1.5مليون برميل يوميا في تشرين أكتوبر/الأول إلى 750 ألف برميل يوميا في أبريل/نيسان، وفق أرقام وكالة بلومبرج.

وفي مايو/أيار ألغى البيت الأبيض الإعفاءات الممنوحة في الملف النفطي، في إطار تشديد حملة ممارسة "أقصى الضغوط" على طهران.

وقال زنقنة إن الولايات المتحدة تشدد الخناق على الاقتصاد الإيراني بواسطة "عقوبات ذكية".

واعتبر أن "أقسى العقوبات في التاريخ يتم فرضها على إيران".