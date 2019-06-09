شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد في حضرموت: تأثيرات الاضطراب المداري بدأ بالانحسار التدريجي والان مع التفاصيل

أكدت غرفة الارصاد والانذار المبكر بحضرموت ان تاثیرات الاضطراب المداري في خلیج عدن على محافظة حضرموت بدأت بالانحسار التدریجي.

وذكرت الغرفة في تقرير لها أنه من التوقعات خلال ال24 ساعة القادمة، تشیر الى بدء انحسار التاثیرات للحالة الجویة مع بقاء امتداد تشكيلات من السحب الركامیة الرعدیة على طول سلسلة المرتفعات الساحلیة والاریاف الداخلیة لمحافظات حضرموت وشبوة وابین وجزیرة سقطرى في فترة الظھیرة والمساء یرافقھا ھطول امطار رعدیة متوسطة الى متفاوتة الغزارة.

وبینت أن آخر صور الاقمار الصناعیة تؤكد بدایة انحسار تاثیرات الاضطراب المداري غیر المباشر على محافظات المھرة وحضرموت و الذي یتواجد مركزه في خلیج عدن.