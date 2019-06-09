شكرا لقرائتكم خبر عن 20 سيارة تغرق بين السيول الجارفة في حضرموت والان مع التفاصيل
قال سكان إن عشرين سيارة غرقت في الماء نتيجة السيول الجارفة التي ضربت شوارع بمحافظة حضرمو.
وغرقت السيارات نتيجة السيول التي جاءت بعد امطار غزيرة في المحافظة.
وفي ذات السیاق، توقع المركز الوطني للأرصاد الجویة الیمنیة باستمرار حالة عدم استقرار الأجواء على المرتفعات الغربیة و محافظة أرخبیل سقطرى و السواحل الشرقیة و الجنوبیة.
و قال المركز ان أمطارا متوسطة إلى غزیرة مصحوبة بالعواصف الرعدیة، ستھطل على المرتفعات من صعدة شمالا و حتى تعز جنوبا، و قد تشمل ارخبیل سقطرى و محافظات (المھرة، حضرموت، شبوة، عدن، لحج، أبین، و من المحتمل امتدادھا إلى المناطق الداخلیة منھا، وستصاحب الأمطار ریاح نشطة، خصوصا على سواحل ارخبیل سقطرى و السواحل الجنوبیة و الشرقیة.
و نبھ المركز الوطني للأرصاد الجویة الیمنیة إلى ضرورة اخذ الاحتیاطات اللازمة من تدفق السیول في الودیان و السھول.
و حذر المركز كافة المواطنین و الصیادین و مرتادي البحر في ارخبیل سقطرى و السواحل الجنوبیة و الشرقیة من اضطراب البحر و ارتفاع الموج و ھطول الأمطار.
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