شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة: تعاون عسكري لتصنيع أسلحة أمريكية في السعودية والان مع التفاصيل

انتقل التعاون العسكري بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية إلى مرحلة شراكة حقيقية، فيما يخص عملية التصنيع العسكري.

وتحت عنوان "تطوير قنابل أمريكية عالية التقنية بالسعودية" قالت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية إن شركة "ريثيون كومباني"، أحد أبرز شركات صناعة الأسلحة بالولايات المتحدة، وجدت في ظل شراكة واشنطن والرياض فرصة سانحة للانتقال بمشاركة الجانب السعودي في تصنيع أجزاء من قنابل عالية التقنية على الأراضي السعودية.

وذكرت الصحيفة أن التعاون بين الشركة الأمريكية والمملكة العربية السعودية يتضمن خطوة التصنيع المشترك للقنابل، كما سيشمل تقديم الدعم التقني للطائرات التي تمتلكها الرياض من طراز F-15، وكذلك الصواريخ المضادة للدبابات وقذائف الهاون.

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وأوضحت صحيفة "نيويورك تايمز" أن بداية تطوير التعاون العسكري كانت خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرياض في مايو/أيار 2017.

وفي العام اللاحق "أوائل 2018" زار الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الولايات المتحدة وعقد حينها عدة صفقات في مختلف المجالات، خاصة في مجال التسليح.

وتفقد ولي العهد السعودي مصانع عملاق الطائرات العالمية "بوينج"، خلال زيارته إلى مدينة سياتل التي شهدت توقيع اتفاقية مشروع مشترك بين الشركة السعودية للصناعات العسكرية "SAMI" وشركة بوينج، ستعمل بموجبه الأخيرة على تقديم الدعم فيما يتعلق بصيانة الطائرات العسكرية للأسطول الجوي السعودي