شكرا لقرائتكم خبر عن صعدة.. مقاتلات التحالف تقصف مواقع للمليشيا في رازح الحدودية والان مع التفاصيل

قصفت مقاتلات التحالف العربي، اليوم السبت، حزيران 08، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق حدودية بمحافظة صعدة شمالي البلاد.

ووفق مصادر محلية، استهدف القصف مواقع للمليشيا في منطقة "آل علي" في مديرية رازح الحدودية مع المملكة العربية السعودية.

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ولفتت المصادر إلى أن التحليق في أجواء المديرية مازال مستمرا حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم تتوفر على الفور معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وكانت القوات السعودية قصفت، في وقت سابق اليوم، تحركات للمليشيا في مديرية منبه الحدودية.