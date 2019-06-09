رئيس المكسيك أعلن أنه عرض على ترامب في اتصال هاتفي إستعادة الصداقة والحوار

أعلن الرئيس ​المكسيك​ي ​أندريس مانويل لوبيز أوبرادور​ "أنّني تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، وأخبرته أنّني سأقول في تيخوانا إنّ رئيس ​الولايات المتحدة الأميركية​ لا يرفع قبضة مغلقة، بل يدًا مفتوحة وصريحة".

ولفت في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، إلى "أنّنا نؤكّد من جديد استعدادنا للصداقة والحوار والتعاون من أجل مصلحة شعوبنا".

ويأتي هذا الاتصال بعد ساعات من التوصّل إلى اتفاق بين المسكيك الولايات المتحدة، حال دون فرض ​رسوم جمركية​ على السلع المكسيكية كان ترامب قد هدّد بها، ما لم تتصدَّ المكسيك للهجرة غير الشرعية.

وركّز ترامب في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يسعدني أن أبلغكم بأنّ الولايات المتحدة توصّلت إلى اتفاق مع المكسيك، وبالتالي، فإنّ الرسوم الّتي خطّطت أميركا لفرضها يوم الإثنين ضدّ المكسيك، بهذا الخصوص، تمّ تعليقها لفترة غير محدّدة".