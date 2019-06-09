رئيس الغابون طلب تشكيل حكومة جديدة في أول خطاب له بعد عودته إلى البلاد

أعلن رئيس ​الغابون​ ​علي بونغو​ أونديمبا، الذّي يتعافى من جلطة دماغية، "أنّه طلب إلى رئيس وزرائه تشكيل حكومة جديدة تكون أصغر حجمًا، وتضمّ نساء ورجالًا قادرين على إعطاء الأولويّة للمصلحة العامة، وقادرين على التحلّي بالمثاليّة والاستقامة والأخلاق". وجاء الإعلان بينما تسبّبت أخيرًا تجارة الأخشاب الثمينة غير الشرعية بفضيحة سياسية.

وشدّد في خطاب له على أنّه "ينبغي أن نطهّر طبقتنا السياسيّة الّتي يجب أن يتردّد فيها بقوّة صدى كلمة "الأخلاق"، لافتًا إلى أنّ "أولئك الّذين سيقفون في وجه هذا المسار، أحذّرهم: سيتم إقصاؤهم".

وهذا أول خطاب يلقيه الرئيس الغابوني من داخل البلاد منذ نهاية 2018، حين أُصيب بجلطة دماغيّة في شهر تشرين الأول الماضي. فبعد خمسة أشهر من النقاهة في الخارج إثر أزمته الصحية، عاد أونديمبا في 23 آذار إلى ليبرفيل بشكل نهائي.