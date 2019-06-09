جونسون هدد بتعليق مدفوعات بريطانية مرتبطة بالانفصال عن الاتحاد الأوروبي

حذّر وزير الخارجية البريطانية الأسبق ​بوريس جونسون​، الّذي يُعتبر المرشّح الأوفر حظًا لخلافة رئيس الوزراء البريطانية ​تيريزا ماي​، من "أنّه سيرفض إذا ما أصبح رئيسًا للحكومة البريطانية، أن تدفع بلاده فاتورة خروجها من ​الاتحاد الأوروبي​، إلى أن توافق ​بروكسل​ على شروط أفضل لـ"بريكست".

وركّز في حديث صحافي، على أنّه "ينبغي على أصدقائنا وشركائنا أن يفهموا أنّنا سنحتفظ بالمال إلى أن نحصل على مزيد من الوضوح بشأن الطريق الّذي سنسلكه"، لافتًا إلى أنّ "في اتفاق جيّد، المال محفّز ممتاز ومسهّل جيّد جدًّا".

وينصّ الاتفاق الّذي أبرمته ماي مع الاتحاد الأوروبي ورَفَضه البرلمان البريطاني، على أن تسدّد لندن الالتزامات المالية الّتي تعهّدت بها بموجب الميزانية الحالية المتعدّدة السنوات (2014-2020)، والّتي تغطّي أيضًا الفترة الانتقالية الّتي ينصّ عليها الاتفاق.

ولا يحدّد الاتفاق قيمة هذه الفاتورة بل طريقة احتسابها، لكنّ ​الحكومة البريطانية​ قدّرت قيمة المبلغ بما بين 40 و45 مليار يورو، وهي أرقام لم يؤكّدها الاتحاد الأوروبي.