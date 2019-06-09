"أنصار الله" أعلنت مقتل وإصابة عسكريين يمنيين وسعوديين وسودانيين في حجة

أعلنت جماعة "​أنصار الله​" (​الحوثيين​) "أنّها والقوات الموالية لها، صدّت زحفًا نفّذته 7 ألوية من ​الجيش اليمني​، وقوات سعودية وسودانية عاملة ضمن "تحالف دعم الشرعية في اليمن" (​التحالف العربي​)، وذلك باتجاه صحراء ميدي شمال غربي حجة.

ولفتت إلى أنّ "الزحف الّذي سانده طيران التحالف، نُفّذ من ثلاثة اتجاهات الشمال والغرب والجنوب، بعرض مساحة أكثر من 40 كيلو مترًا"، مبيّنةً "أنّها والقوات الموالية لها، تمكّنت من صدّ الزحف الواسع، وأوقعت عشرات القتلى والجرحى من المهاجمين، وأسرت عددًا آخر منهم، ودمّرت عشرات الآليات، واستحوذت على أسلحة متنوّعة".