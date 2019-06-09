أ ف ب: آلاف الفنزويليين يتدفقون إلى كولومبيا غداة قرار مادورو إعادة فتح الحدود

افادت وكالة الصحافة الفرنسية بأن "آلاف الفنزويليين عبروا إلى كولومبيا طلباً للمؤن الغذائية والأدوية غداة قرار الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إعادة فتح جزء من المعابر الحدودية في غرب البلاد".
وكان مادورو أمر بإعادة فتح المعابر الحدودية مع كولومبيا في ولاية تاشيرا الواقعة في غرب البلاد والتي تتكدّس على مقربة منها أطنان من المساعدات الإنسانية التي أرسلها المجتمع الدولي إلى بلاده وترفض حكومته إدخالها.
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