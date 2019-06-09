عفو عام في نيكاراغوا عن السجناء السياسيين ومرتكبي أعمال القمع

أقرّ برلمان ​نيكاراغوا​ مشروع قانون للعفو العام، يستفيد منه في آن واحد السجناء السياسيون وعناصر ​الأجهزة الأمنية​ والقوات شبه العسكرية الّتي شاركت في قمع الاحتجاجات المناهضة للرئيس دانيال أورتيغا.

وقد صوّت نواب "الجبهة الساندينية للتحرير الوطني" (الحزب الحاكم) وعددهم 70 نائبًا مع مشروع القانون، في حين صوّت ضدّه نواب المعارضة وعددهم 15 نائبًا.

ويستفيد من ​العفو العام​ بموجب مشروع القانون "كلّ الّذين شاركوا في الأحداث الّتي وقعت منذ 18 نيسان 2018" عندما اندلعت تظاهرات ضدّ أورتيغا وزوجته روزاريو موريللو الّتي تشغل منصب نائبة رئيس الجمهورية، "بمن فيم أولئك المسجونون حاليًّا". وأوضح مشروع القانون أنّ "المعارضين الّذين سُجنوا بسبب مشاركتهم في تظاهرات سيطلق سراحهم فور نشر النص في الجريدة الرسمية".