طائرات مسيرة نفذت عمليات هجومية على مطار جيزان

افادت قناة "المسيرة" ​اليمن​ية بأن "سلاح الجو اليمني المسير نفذ عدة عمليات هجومية بعدد من طائرات قاصف2K على مطار ​جيزان​"، مشيرة الى ان "الهجمات الجوية على مطار جيزان استهدفت مرابض ومحطات الطائرات بدون طيار المشاركة في الحرب على اليمن".

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