عَلِمت صحيفة "الشرق الأوسط" أنّ "التحقيقات الّتي يجريها فرع التحقيقات في ​مديرية المخابرات​ في ​الجيش اللبناني​، مع الموقوفين لديه رهن التحقيق لتبيان دوافع عبد الرحمن مبسوط لتنفيذ عمليّته الإرهابية في ​طرابلس​ عشية حلول ​عيد الفطر​، يشمل موقوفًا لدى "​شعبة المعلومات​" في ​قوى الأمن الداخلي​ تردّد أنّه كان على عِلم بحصول مبسوط على ​السلاح​ الّذي استخدمه لتنفيذ جريمته الإرهابية".

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كانت هذه تفاصيل خبر الشرق الأوسط: التحقيقات بجريمة طرابلس تشمل عنصرا أمنيا عَلم بحصول مبسوط على السلاح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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