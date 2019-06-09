شكرا لقرائتكم خبر عن "إعلام البرلمان":صفحة البرلمان على "فيس بوك" ستواجه حروب الجيل الرابع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصف نادر مصطفى أمين سر لجنة الثقافة والإعلام والآثار بالبرلمان، ما أعلن عنه النائب صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب عن دراسة تدشين صفحة رسمية لمجلس النواب على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، بالخطوة الإيجابية جداً، مؤكداً أن تلك الخطوة ستساهم فى تصحيح المفاهيم الخاطئة اللى بيحاول البعض نشرها بين الشباب.

وأضاف "مصطفى" فى تصريح لـ ”الخليج 365”، أن أعداء مصر يستهدفون الشباب من خلال وسائل التواصل الاجتماعى، وأن استخدام نفس الأدوات يعد مجابهة قوية لحروب الجيل الرابع، مطالباً بتوضيح الصورة بشكل بسيط، وتوضيح الإجراءات الدستورية والتشريعية التى يتخذها البرلمان فى العديد من الأمور، فضلاً عن استعراض الانجازات بشكل بسيط وعصرى.

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وتابع أمين سر لجنة الإعلام فى البرلمان، : " من المهم أن توضح الصفحة، كيف يمكن أن تسهم هذه القوانين التى يصدرها البرلمان فى حل مشكلات المجتمع، وهو ما يجعل المواطن أكثر إدراكاً لما يدور فى البرلمان، وكلما كان الرد سريع ومقنع وواضح وبسيط على الشائعات كلما تجنبنا تأثيرها".