مدفع تاريخي بسور “المعكازين” في طنجة يتحول إلى محل تجاري للملابس!

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، أمس الجمعة، ، صورة لإحدى المدافع القديمة المتواجدة بسور المعكازين بطنجة، حيث تم نشر مجموعة من الملابس على المدفع التاريخي من طرف “الفراشة”.

واستنكر النشطاء ذاتهم، احتلال الباعة المتجولين لهذا الفضاء التاريخي المطل على أوروبا حيث تحول المدفع إلى معرض لبيع الملابس، داخل ساحة تستقطب الآلاف من السياح الوافدين على المدينة سنويا.

ويعتبر سور المعكازين من أشهر الساحات في عاصمة البوغاز، حيث يستقطب العديد من الزوار للإستماع بالمنظر البانورامي المطل على جبال جنوب إسبانيا.