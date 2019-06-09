تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي، أمس الجمعة، ، صورة لإحدى المدافع القديمة المتواجدة بسور المعكازين بطنجة، حيث تم نشر مجموعة من الملابس على المدفع التاريخي من طرف “الفراشة”.
واستنكر النشطاء ذاتهم، احتلال الباعة المتجولين لهذا الفضاء التاريخي المطل على أوروبا حيث تحول المدفع إلى معرض لبيع الملابس، داخل ساحة تستقطب الآلاف من السياح الوافدين على المدينة سنويا.
ويعتبر سور المعكازين من أشهر الساحات في عاصمة البوغاز، حيث يستقطب العديد من الزوار للإستماع بالمنظر البانورامي المطل على جبال جنوب إسبانيا.
كانت هذه تفاصيل خبر مدفع تاريخي بسور “المعكازين” في طنجة يتحول إلى محل تجاري للملابس! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.