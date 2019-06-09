مجهولون يستهدفون مقرا أمنيا بمحافظة السويداء السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، السبت، إن مسلحين مجهولين استهدفوا مبنى فرع الأمن السياسي في منطقة طريق القنوات قرب المتحف الوطني لمدينة السويداء بقذيفتين صاروخيتين.

وأوضح المرصد، في بيان، أن دويَّ الانفجارين العنيفين سمعا وأعقبهما إطلاق نار كثيف في المنطقة بمحيط المبنى، دون معلومات عن الخسائر البشرية.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان وثق في الـ4 من شهر يونيو/حزيران الجاري، مقتل عميد في الجيش السوري وهو ضابط في الفرقة 15 بمحافظة السويداء إثر تعرضه لإطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين على طريق الحج غربي المحافظة.

وفي الـ17 من شهر مايو/أيار الماضي، هاجم مسلحون مجهولون حاجزا لقوات الدفاع الوطني التابعة للجيش السوري في قرية صما غربي السويداء، حيث دارت اشتباكات بين الطرفين ما أسفر عن مقتل عنصرين من الجيش.