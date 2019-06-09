المسماري: 309 إرهابيين من أصل ليبي يهددون أوروبا

نشر اللواء أحمد المسماري الناطق الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي خريطة توضح عدد الإرهابيين من أصل ليبي في دول أوروبا.

وأوضحت الخريطة التي نشرها المسماري على صفحته الرسمية على فيسبوك، أن 309 إرهابيين من أصل ليبي يتوزعون على نحو 8 دول أوروبية.

وتتصدر بريطانيا قائمة الدول التي تحتوي على إرهابيين من أصل ليبي، بنحو 190 إرهابيا، تليها سويسرا بنصيب 41 إرهابيا ثم ألمانيا 24 فاليونان 22، فمالطا 17، و7 في هولندا، و5 في إيطاليا و3 في السويد.

وبحسب خبراء، فإن تصدر بريطانيا قائمة الدول التي تحتوي على إرهابيين من أصل ليبي يرجع إلى أن القوانين البريطانية فضفاضة تسمح بوجود جماعات متطرفة في إطار الجمعيات الدينية المرخصة.

وقد حصل الإرهابي الليبي عبدالحكيم بلحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة على اعتذار رسمي من الحكومة البريطانية لتسليمها إياه لنظام القذافي إبان حكم العقيد.

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وتؤكد الخريطة أن استمرار سيطرة الجماعات الإرهابية على العاصمة طرابلس، يهدد أمن واستقرار هذه الدول الأوروبية الموجود بها هذه العناصر الإرهابية من أصل ليبي.

وتضع الخريطة الاتحاد الأوروبي أمام مسؤولياته لدعم الجيش الوطني الليبي في معاركه ضد الإرهاب بطرابلس.





وتزور لجنة من الاتحاد الأوروبي، العاصمة الليبية طرابلس للاطلاع على الأوضاع في طرابلس، والتي تشهد منذ أوائل أبريل/نيسان الماضي مواجهات بين الجيش الليبي ومليشيات حكومة الوفاق.

وتأتي زيارة لجنة الاتحاد الأوروبي نتيجة لانقسام الاتحاد بخصوص الأحداث في ليبيا، ومن المتوقع أن تسفر مخرجات زيارة اللجنة قرار أوروبي موحد بشأن ليبيا.