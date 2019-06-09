النائب خالد حنفى يطالب بأحقية المعاق فى اختيار وحدة المرور الأقرب له

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب خالد حنفى ، عضو مجلس النواب من ذوى الإعاقة بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،أن لجنة الدفاع والأمن القومى عقدت جلسة لمناقشة ما يخص المعاقين بقانون المرور ،لافتا الى أنه طالب بتحديد شباك خاص لهم لإنهاء الأوراق الخاصة بالمرور .
وأضاف أنه أكد لأعضاء اللجنه على أحقية المعاق فى اختيار وحدة مرور الأقرب له ليتمكن من إصدار تراخيص سيارته أو أى أوراق تخصه ، والعمل على تخفيف المعاناه للمعاقين بأى بند ينص عليه القانون ، مشيرا إلى أنه تطرق إلى أحقية الإعاقة السمعية فى قيادة السيارة وحدهم والحصول على رخصة بناء على ذلك ولكن لم يلقى الأمر ترحيب لدى الجهات المسئولة.
وأشار إلى أن الأمر ليس صعب ولكن يحتاج لتوافر أدوات تمكن ذوى الإعاقه السمعيه من القيادة ، مؤكدا أن معظم المطالب التى تقدم بها تم إدراجها بالقانون والموافقة عليها .
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