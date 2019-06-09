شكرا لقرائتكم خبر عن 7 معلومات عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تأسست المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 1959 بناء على الميثاق الأوروبى لحقوق الانسان فى اطار مجلس أوروبا،وتضم 47 قاضيا مهتهم السهر على احترام حقوق الانسان وحرياته الأساسية .

ويرصد "اليوم االسابع" أبرز 7 معلومات عن المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان فيما يلى:

المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان محكمة دولية تعد سبعة وأربعين قاضياً عن كل دولة واحدة من الدول الأعضاء قاض واحد وهم قضاة مستقلون مهمتهم السهر على احترام الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان.

- مهمتها السهر على احترام ميثاق حقوق الإنسان وحماية الحريات الأساسية.

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- من صلاحياتها النظر في أية قضية تخص أية دولة عضو في المجلس الأوروبى وافقت على الميثاق وملحقاته ولم تحترم حقوق الإنسان التى ينص عليها الميثاق.

- ينتخب قضاة المحكمة برلمان مجلس أوروبا من لائحة تقدّمها الدولة المعنية تتضمن أسماء ثلاثة قضاة كبار وتقوم هيئة البرلمان بانتخاب أحدهم بعدما تستمع إلى كل مرافعة يُدلى بها كل منهم فى جلسة مغلقة ".

- كل دولة موقعة على الميثاق وكل شخص فرداً كان أم مؤسسة مقيم فى هذه الدولة يحق له أن يرفع قضيةً أمام المحكمة وأن يطلب انعقادها ،والقاضى الممثل لكل دولة له مقعد في غرفة المحكمة ويهتم بالقضايا العائدة إلى بلده.

- تتألف المحكمة من خمسة أقسام في كل منها محكمة تضم سبعة قضاة مهمتها تفحّص القضايا المعقدة التي يُطلَب النظر فيها.

-تستقبل المحكمة آلاف الشكاوى وطلبات النظر فيها ومعظمها تتقدّم به دول أوروبا الشرقية التى انضمّت حديثاً إلى الميثاق الأوروبى لحقوق الإنسان.