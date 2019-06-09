بسبب مصرف زراعي.. مصرع عجوز في مشاجرة مع أبناء عمومته بكفر الشيخ

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

لقى عجوز مصرعه، على يد شقيقين من أبناء عمومته، إثر حدوث مشاجرة بينهم داخل حقل زراعي بناحية قرية السارحنة التابعة لمركز سيدي سالم في كفر الشيخ، بسبب الخلاف على مصرف زراعي.

وتلقى اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، بورود بلاغ لمركز شرطة سيدي سالم، من المستشفى المركزي، بوصول امدعو "فتحي.خ.أ" 70 سنة، بالمعاش، ويقيم ناحية السارحنة التابعة لقرية القن – دائرة مركز شرطة سيدي سالم، مصابًا بنزيف بالمخ، نتيجة مشاجرة.

انتقل الرائد حمدي ابورية، رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، ومعاونيه النقيبين، رفقة الملازم أول محمد أبوخشبة، معاون مباحث المركز، غلى مستشفى سيدي سالم المركزي، وبسؤال أهلية المتوفي، أتهموا أتنين من أبناء عمومته المدعو "ع.أ"، 50 سنة، فلاح، وشقيقه "ع"، 45 سنة، فلاح، ويقيمان بذات الناحية.

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وتبين من تحريات رئيس مباحث مركز شرطة سيدي سالم، تحت إشراف اللواء محمد عمار، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، والعميد عبد الفتاح المنشاوي، رئيس مباحث المديرية، حدوث مشاجرة بين المجني عليه وأبناء عمومته، بسبب نقل مصرف زراعي، تطورت إلى اعتداء الشقيقين على المجني عليه داخل الأرض الزراعية بالشوم حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

وألقت الشرطة، القبض على المتهمين، وجرى إيداع جثة المجني عليه في مشرحة مستشفي سيدي سالم المركزي، وبمواجهتهما بما أسفرت عنه التحريات أقرا بحدوث الواقعة.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 1242 لسنة 2019 إداري مركز شرطة سيدي سالم، وبالعرض على النيابة العامة قررت انتداب الطبيب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليه، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابساتها.