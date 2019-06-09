كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة 10 أشخاص في حادث خروج قطار عن القضبان بمترو بوسطن الأمريكية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت قناة CBS News التلفزيونية، بأن 10 أشخاص على الأقل، أصيبوا فى حادث خروج قطار عن قضبان سكة الحديد، فى مترو الأنفاق بمدينة بوسطن بولاية ماساتشوستس الأمريكية، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وذكرت القناة، أن الحادث وقع حوالى الساعة الحادية عشرة من صباح السبت، بالتوقيت المحلي( 18:00 بتوقيت موسكو). وكان القطار ينقل خلال ذلك، 150 راكبا، وتحقق السلطات المحلية فى أسباب الحادث.

وأشارت القناة، إلى أن إصابات الضحايا لا تشكل تهديدا للحياتهم. وقالت إن الحادث، أسفر عن تأخير فى حركة القطارات، وطُلب من السكان المحليين اختيار طرق نقل بديلة.

وافتتح مترو الأنفاق فى بوسطن، عام 1897، أى بعد 34 عاما من ظهوره فى لندن، وقبل ظهوره فى نيويورك بثلاث سنوات.