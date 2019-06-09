كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "مباشر قطر" تفضح أمير الإرهاب "تميم".. وتكشف الممارسات الصبيانية لـ"الحمدين" بالمنطقة العربية (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك تنظيم الحمدين فى القمم العربية والخليجية والإسلامية التي شهدتها المملكة العربية السعودية أواخر شهر مايو الماضى، من خلال إرسال رئيس الوزراء عبدالله بن ناصر آل ثانى إلى مكة المكرمة، تلبية للأوامر الأمريكية التى أصدرتها واشنطن، وأبلغتها لأمير الإرهاب تميم بن حمد.





وأكد تقرير بثتة قناة "مباشر قطر"، أن هذه المشاركة القطرية التى جاءت بأوامر أمريكية، لم تمنع تنظيم الحمدين من اتباع سياساته الصبيانية المعتادة التي يمارسها من خلال أبواقه الإعلامية، ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعى، حيث أطلق الحمدين العنان إلى هذه الأدوات المشبوهة من أجل مهاجمة القمم التى استضافتها المملكة.

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واستكمل قائلاً: "فى مقدمة القنوات التابعة لتنظيم الحمدين والتى هاجمت قمم مكة هى قناة الجزيرة التى شنت حملة إعلامية واسعة حتى قبل أن تبدأ مناقاشتها، حيث قالت الجزيرة أنه لا طائل من وراء هذه القمم، واتهمت القيادات المشاركة بأنهم لا يهتمون لقضايا الأمة العربية".

وتابع التقرير: "على خطى الجزيرة واصلت بعض الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعى كيل المتهمات للمؤسسات المختلفة التى يتم من خلالها عقد هذه القمم، مثل جامعة الدول العربية ومجلس التعاون الخليجى، بالإضافة إلى مجلس التعاون الإسلامى مشككين فى قدرة هذه المؤسسات على حل المشاكل والأزمات التى تمر بها المنطقة".

وشدد التقرير، على أن الدول العربية لم تجنى شئ من وراء النظام القطرى، سوء الدمار والخراب الذى عمل عليه تنفيذاً لأجندات أعداء المنطقة فضلاً عن تشوية صورة الدين الإسلامى الحنيف.