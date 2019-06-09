كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجيش اليمني يستعيد مزارع النسيم في محافظة حجة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فرضت قوات من الجيش اليمني، مسنودة من قوات التحالف العربي، سيطرتها على مزارع "النسيم" الواقعة بين مديريتي حرض وميدي في محافظة حجة، شمال غربي البلاد.

وقال مصدر عسكري يمني، إن "التقدم جاء عقب عملية عسكرية واسعة ومباغتة على مواقع الحوثيين سيطرت خلالها على مزارع النسيم وعدد من القرى أهمها قرية القص وجبران وبني عويد والحجاورة".

وبحسب بيان للمركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة، فإن جماعة "أنصار الله" الحوثية شنت هجوما مضادا في محاولة لاستعادة المواقع التي خسرتها واندلعت على إثرها معارك لا تزال مستمرة.

ونفذت مقاتلات التحالف العربي خمس غارات خلال العملية استهدفت تجمعات وتعزيزات الحوثيين.