كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عضو المقاومة: قمم مكة سددت ضربات قوية للنظام الإيراني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال حسين داعي الإسلام، إنّ عقد ثلاث قمم متتالية ومهمة في مكة كان ضربة سياسية قوية جدا للنظام الإيراني، أدى لعزلة النظام في المنطقة والدول العربية والإسلامية بشكل أكبر.

وأوضح أنه يمكن القول من وجهة نظر سياسية، فإن الهجمات الإرهابية على ناقلات النفط في الإمارات وعلى المنشآة النفطية السعودية جلبت الخراب على رأس النظام من خلال هذه القمم الثلاث. لأن القمم الثلاث كلها أدانت أعمال النظام التخريبية.

وذكر أن عقد ثلاث قمم متتالية ومهمة، والتي كان أحد نتائجها الأساسية فشل الأعمال الإرهابية والمناورات السياسية الأخيرة للنظام في المنطقة وتدميرها على رأس النظام، لم تكن ضمن حسابات النظام بهذه السرعة.

ولفت إلى أن البيانات الختامية لمؤتمر مجلس التعاون، ومؤتمر الدول العربية، قد أدانت الأعمال الإرهابية، وسياسة نشر الحروب، وتدخلات النظام في المنطقة بشدة، بالإضافة إلى أن هذه القمم سددت إهانة قوية للملالي خاصة عند تجاهله ولم تتم دعوته لهذا المؤتمر، مبينا أن هذه إهانة لنظام ولاية الفقيه لأنه يعتبر نفسه حافظا، ومقيما للقيم الإسلامية في العالم.

وأضاف: "كما أن البيان الختامي لهذا المؤتمر رفض كل الدعوات الكاذبة وافتراءات النظام حول فلسطين والإسلام والعالم الإسلامي، وفي الواقع فإن ميثاق البلدان الإسلامية هي ضد الخداع والدعايات الكاذبة لولاية الفقيه".

