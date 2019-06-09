كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جنرال أمريكي: الإيرانيين يعيدون حساباتهم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال قائد القيادة المركزية في الجيش الأمريكي، فرانك ماكينزي، إن الإيرانيين يعيدون حساباتهم، موضحا بأن الولايات المتحدة إذا لم تعزز مؤخرا وجودها العسكري، لكان هجوم قد وقع الآن.

وأشار ماكينزي إلى اعتقاده بأن طهران كانت تحضّر لهجوم ما على سفن أو على القوات الأمريكية في العراق، معتبراً أن وجود حاملة الطائرات في الخليج جعل إيران تعدل عن هذه الخطط.

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وفي مقابلة صحفية أجراها من على متن حاملة الطائرات، أكد ماكينزي أن "ابراهام لينكولن" أحدثت فرقاً، مضيفاً: "نعتقد أن الإيرانيين يعيدون حساباتهم. يجب عليهم الآن أخذ حاملة الطائرات بالحسبان عندما يفكرون بالخطوات التي يمكنهم أخذها".

وشدد على أن وجود حاملة الطائرات في الخليج كان له تأثير إيجابي على استقرار المنطقة.

يذكر أنه في السنوات الأخيرة لم يكن هناك تواجد منتظم لحاملات طائرات أمريكية في الشرق الأوسط.