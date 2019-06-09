شكرا لقرائتكم خبر عن محلل سعودى: المقاطعة العربية للدوحة كشفت نجاح الدبلوماسية الرباعية وفشل القطرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحلل السياسى السعودى، خالد الزعتر، أن المقاطعة التى شنها دول الرباعى العربى ضد الدوحة جعلت النظام القطري يعيش ليس تحت المجهر العربى فقط بل تحت المجهر الدولى وكشف الكثير من الأوراق عن دعم قطر للتنظيمات الإرهابية.

وأضاف المحلل السياسى السعودى فى تصريح له، أن ما كانت تحذر منه دول المقاطعة الرباعية من دعم قطر للتنظيمات الإرهابية نجد أن الدول الأوروبية والأمريكية بات على قناعة منه ، وارتفعت وتيرة تحذيرات الولايات المتحدة والدول الأوروبية الدوحة من دعم التنظيمات الإرهابية وجماعة الإخوان وهو بالتالى يعكس نجاح للدبلوماسية الرباعية ، وفشل للدبلوماسية القطرية.