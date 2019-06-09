شكرا لقرائتكم خبر عن "الإعلاميين" تعلن عن لجنة مشتركة مع "الأعلى للإعلام" لضبط المشهد الاعلامى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن طارق سعدة نقيب الاعلاميين عن تشكيل لجنة مشتركة بين النقابة و المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام لتنسيق العمل بينهما و متابعة تنفيذ القرارات المشتركة و تحديدا فيما يخص تقنين أوضاع العاملين فى وسائل الاعلام .

وأضاف طارق سعدة فى تصريحات له ،أن اللجنة المشتركة بين النقابة والمجلس سيكون من اختصاصاتها المتابعة والرصد الاعلامى ومواجهة الظواهر الاعلامية التى قد تطرأ من خلال خطط السير الاعلامى اليومى عبر الوسائل المختلفة .

وذكر طارق سعدة نقيب الاعلاميين ،أن هذه اللجان تأتى فى اطار استمرار التعاون البناء والوثيق بين مؤسسات الدولة فيما يختص بضبط المشهد الاعلامى و الالتزام بميثاق الشرف و مدونة السلوك المهنى .