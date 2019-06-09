شكرا لقرائتكم خبر عن خبير بالحركات الإسلامية: المال يتدخل لنشر مقالات قيادات إخوانية بالصحف الأجنبية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور جمال المنشاوى، الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن هناك طرق عديدة تمكن الإخوان من نشر مقالاتهم التحريضية على الصحف الأجنبية، موضحا أن هناك بعض المتعاطفين مع الإخوان وبعض العلاقات الشخصية التى يستطيعون النفاذ من خلالها وبعض الجرائد والمجلات تعتبره نوعا من السبق الصحافى أن تنشر وجهه النظر المخالفة على مسؤولية كاتبها .
وأضاف الخبير فى شؤون الحركات الإسلامية، أن المال يتدخل من أجل نشر تلك المقالات لقيادات إخوانية فى تلك الصحف الأجنبية وهذا المال يتم دفعه إما بطريقة سرية أو من خلال إعلانات.
وبشأن تورط قطر فى شراء تلك المساحات فى الصحف الأجنبية لدعم الإخوان، قال الدكتور جمال المنشاوى إنه أمر محتمل بل إن قطر قد تكون الدولة التى توصلهم لهذه المنابر الإعلامية الأجنبية.
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