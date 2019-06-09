إحالة 47 طبيبا وممرضا وعاملا بمستشفيات قنا للتحقيق

محمد اسماعيل - القاهرة - قنا- أ ش أ: قرر وكيل وزارة الصحة بمحافظة قنا الدكتور رمضان الخطيب إحالة 47 طبيبا وممرضا وعاملا للتحقيق بإدارة الشئون القانونية بمديرية الصحة لتغيبهم عن العمل "بدون أسباب". جاء ذلك خلال جولة لوكيل الوزارة شملت عددا من المستشفيات على مستوى المحافظة؛ لمتابعة سير العمل والاطمئنان على سير العمل.

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