​​كفر الشيخ: توصيل الغاز الطبيعي لـ36 ألف عميل في 5 مراكز

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ- أ ش أ:

تابع محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، أعمال توصيل الغاز الطبيعي لـ 36 ألف عميل بمراكز بلطيم، والبرلس، وفوة، وبيلا، والجرايدة، بناء على التقرير الشهري لموقف مشروع الغاز الطبيعي على مستوى محافظة كفر الشيخ باعتماد قدره 141 مليونا و874 ألف جنيه.

وأوضح بيان للمحافظة مساء اليوم السبت، أن إجمالي عدد العملاء المستفيدين من توصيل الغاز في مدينة بلطيم بلغ 11 ألفا باعتماد 49.654 مليون جنيه والشركة المنفذة نيو جاس، وفي مدينة البرلس بلغ عدد العملاء 6000 عميل باعتماد بلغ 21.765 مليون جنيه، وفي مدينة فوة بلغ عدد العملاء 4000 عميل مرحلة أولى باعتماد 14.555 مليون جنيه، فيما بلغ عدد العملاء داخل مدينة برج بيلا 12 ألفا، بالإضافة إلى 3000 عميل بقرية الجرايدة ببيلا باعتماد 55.9 مليون جنيه.

وأكد محافظ كفر الشيخ متابعته لكافة أعمال توصيل خدمة الغاز الطبيعى للمنازل بتلك المدن لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مع تقديم التسهيلات الممكنة في سداد تكاليف توصيل الخدمة.