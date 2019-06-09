طالبة ثانوي بالشرقية تتهم زميلتيها بحرقها لمنعها من الامتحان

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية - فاطمة الديب:

حررت أسرة طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري في مدينة فاقوس بمحافظة الشرقية بلاغًا تتهم فيه طالبتين من زملاء ابنتها، بحرقها لمنعها من دخول الامتحان، غيرة من تفوقها دروسها.

تلقى مدير أمن الشرقية اللواء جرير مصطفى إخطارًا من اللواء محمد والي مدير المباحث الجنائية بورود بلاغ من أسرة الطالبة "سارة. ق. م" طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، مُقيمة بجزيرة "النص" التابعة لدائرة مركز شرطة فاقوس، تتهم زميلتيها "إيمان.أ.م" و"دهب.م" بحرقها لمنعها من دخول الامتحان.

أوضح البلاغ أن الطالبة كانت في طريقها لتأدية امتحانها صباح السبت، رفقة زميلتيها، حيث استقلت الفتيات الثلاث سيارة أجرة، قبل أن تسكبان الفتاتان مادة حارقة على ساق المجني عليها من الخلف، ما تسبب في إصاباتها بحروق، وذلك بسبب غيرتهن الشديدة منها لتفوقها دراسيًا.

وقد حرر بذلك المحضر رقم 1387 إداري فاقوس لسنة 2019، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.​