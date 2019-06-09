اندلعت اشتباكات محدودة في الأسبوع الثلاثين على التوالي لاحتجاجات السترات الصفراء في فرنسا مع تراجع عدد المتظاهرين بفارق كبير عن ذروته في نوفمبر.
وعرض التلفزيون الفرنسي صورا لعدد قليل من المتظاهرين يرشقون عربات الشرطة بمقذوفات في ضاحية درانسي قرب شمالباريس بينما استخدمت الشرطة قنابل الغاز ومدافع المياه ضد المتظاهرين في مدينة مونبلييه بجنوب البلاد. وشهدت مدينة ديجون بوسط فرنسا اشتباكات أيضا.
وذكرت الحكومة الفرنسية أن 10300 شخص تظاهروا في أنحاء البلاد
لكن العدد منخفض بفارق كبير عن ذروة الاحتجاجات في نوفمبر وديسمبر حين خرج ما يقدر بنحو 300 ألف شخص إلى الشوارع أيام السبت في احتجاجات أسفرت في كثير من الأحيان عن أعمال عنف وتخريب واسعة النطاق في باريس.
واندلعت الاحتجاجات بعد غضب عام ضد رفع ضرائب الوقود.
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوعها الـ30.. اشتباكات في احتجاجات السترات الصفراء بفرنسا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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