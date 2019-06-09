مراكش.. إشهار السلاح الوظيفي لتوقيف قاصر عرض حياة الشرطة للخطر

اضطر عميد شرطة يرأس دائرة للأمن بمدينة مراكش لإشهار سلاحه الوطني دون أن يلجأ لاستخدامه، زوال اليوم السبت، وذلك في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 23 سنة، والذي كان في حالة تخدير متقدمة وعرض حياة عناصر الشرطة لتهديد خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وذكرت المديرية العامة للأمن الوطنين في بلاغ لها، بأن المسؤول الأمني، بمعية عناصر الدائرة الأمنية، كانوا قد انتقلوا لتوقيف المشتبه فيه وأحد مشاركيه، وهو قاصر يبلغ من العمر 17 سنة ولديه سابقة في السرقة، وذلك للاشتباه في تورطهما في ارتكاب عملية سرقة استهدفت دراجة نارية وهاتفا محمولا من أحد الضحايا مساء أمس الجمعة.

وقد تم، وفق البلاغ، حجز السلاح الأبيض المستخدم في محاولة الاعتداء، بينما تم فتح بحث قضائي مع المشتبه فيهما تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية، وتحديد جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.