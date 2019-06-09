تطوان.. الكنسية تُشيع جثمان قس سقط عليه باب حديدي -صور

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جرى اليوم السبت، بمدينة تطوان، تشييع جنازة القس، أنطونيو ألكادي فرانسيسيانو، الذي لقي حتفه داخل الكنيسة، يوم أمس الجمعة، إثر سقوط باب حديدي عليه.
وحضر في مراسم تشييعه عدد من فعاليات المجتمع المدني بتطوان، إلى جانب أصدقاء ومقربين من القس، المعروف بين ساكنة المدينة بأعماله الخيرية، إذ كان يتولى طبخ الوجبات للمهاجرين الأفارقة في وضعية غير قانونية، القادمين من دول جنوب الصحراء، بالإضافة إلى انخراطه في أعمال اجتماعية أخرى تتعلق بتعليم الخياطة واللغات التي يستفيد منها العديد من أبناء المدينة.
وكان القس قد لقي مصرعه داخل الكنيسة، وأصيب مقاول آخر كان برفقته على مستوى اليد بعدما استعصى على البابا فتح الباب الحديدي، وخلال محاولة زحزحته، سقط عليه، إذ أصيب بجروح خطيرة، فارق على إثرها الحياة في سيارة الإسعاف قبل وصوله إلى مستشفى سانية الرمل.
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