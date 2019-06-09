تصفيات يورو 2020: تركيا تُسقط بطلة العالم

القدس - بواسطة محمد عز العرب - باغت منتخب تركيا نظيره منتخب فرنسا بعد الفوز عليه بهدفين مقابل لا شيء للأخير، ضمن مباريات ذهاب المجموعة الثامنة من دور المجموعات بالتصفيات المؤهلة إلى كأس أمم أوروبا "يورو 2020".

وحسم المنتخب التركي المباراة لصالحه منذ مجريات الشوط الأول، حيث افتتح اللاعب كان ايهان باب التسجيل في الدقيقة 30، ثم في الدقيقة 40 أضاف اللاعب سينجيز أوندير الهدف الثاني.

وحاول المنتخب الفرنسي العودة إلى المباراة خلال مجريات الشوط الثاني، بعدما وصل لفرص تهديفية عديدة إلا أنه لم ينجح في ترجمة أي منها إلى هدف.

وبهذا الفوز رفع منتخب تركيا رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وهو يتصدر ترتيب المجموعة الثامنة، في حين تجمد رصيد منتخب فرنسا عند 6 نقاط وهو يحتل المركز الثاني.

هذا، وسيواجه منتخب فرنسا نظيره منتخب أندورا يوم الثلاثاء المقبل، في حين سيلاقي منتخب تركيا نظيره منتخب أيسلندا في اليوم ذاته.