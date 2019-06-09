القبس الكويتية: مشاركة الكويت في مؤتمر المنامة لم تُحدَّد

علقت مصادر كويتية مطلعة، عبر صحيفة "​القبس​" الكويتية، على التهديدات التي أطلقتها ​ايران​ مؤخرا وتصعيدها للأوضاع في المنطقة وأن القواعد الاميركية في منطقة الخليج في مرمى صواريخها، بأنها أمر وارد، وذلك لان مدى الصواريخ الايرانية يصل الى أوروبا.

ووصفت المصادر هذه التصريحات بأنها جزء من الحملة التصعيدية المتبادلة بين ​اميركا​ وإيران، لكن هناك مساعي أميركية لضبط ايران، من خلال عقد اجتماع ثلاثي بين اميركا و​اسرائيل​ وروسيا، وأن الاوضاع لن تهدأ، فأهداف الاميركيين واضحة، ولن تخضع لها ايران بسهولة.

وعن القمم السعودية الثلاث والمواقف العربية والإسلامية ضد ايران، أكدت المصادر أن بيان القمم كان واضحاً للنظام الايراني، وكان رافضاً للتصرّفات والممارسات الايرانية في المنطقة.

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وذكرت أن اغلب الدول المشاركة في القمم أبدت تضامنها مع السعودية، وامتعاضها من زعزعة ايران أمن المنطقة، وعدم احترامها دول الجوار، وتدخّلها في شؤون بعض الدول.

ولفتت إلى أن الوساطة الكويتية لحل الخلاف الخليجي موجودة وقائمة، ولم تتوقف، لكن لا جديد في الافق لحل هذا الخلاف، لكن هناك مساعي، لكي لا يدوم هذا الخلاف طويلاً في البيت الخليجي.

وحول مشاركة الكويت في مؤتمر ​المنامة​ الاقتصادي للاستثمار في الاراضي الفلسطينية، أوضحت المصادر أن المشاركة لم تُحدَّد الى الآن، نظراً الى احتمال تأجيل المؤتمر بسبب الانتخابات الإسرائيلية التي ستُقام في أيلول المقبل.