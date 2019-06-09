مكافأة مالية لتعزيز البحث عن طائرة مفقودة في الهند

عرضت ​الهند​ مكافأة مالية لدعم جهود البحث عن ​طائرة​ نقل عسكري فقد أثرها منذ نحو أسبوع ويخشى أن تكون قد تحطّمت في ولاية نائية في شمال شرق البلاد.

وأعلن سلاح الجو الهندي و​حكومة​ ولاية أروناشال براديش مكافأة مالية قدرها 550 ألف روبيه (ثمانية آلاف دولار) لتحفيز وجهاء القرى على تنظيم عمليات بحث عن الطائرة التي اختفت الإثنين الماضي عن شاشات الرادار وعلى متنها 13 شخصًا.

يذكر أنه فقد أثر الطائرة وهي طراز أنطونوف "إيه إن-32" سوفياتية الصنع قرب الحدود مع ​الصين​، ولم تنجح عمليات البحث جوا أو بواسطة الأقمار الاصطناعية في رصد أي إشارة صادرة عنها.

بالإضافة إلى استخدام الأقمار الاصطناعية التابعة لمنظمة البحث الفضائي الهندي وغيرها من الوسائل التقنية المتقدمة، تجري عمليات بحث ميدانية في منطقة غابة ميشوكا.

كما أعلنت حكومة الولاية مكافأة قدرها 50 ألف روبيه لمن يقدّم "معلومات ذات مصداقية" تؤدي للعثور على الطائرة.